В Прикамье весеннее половодье может усилиться из-за слабого промерзания почвы

В Пермском крае обсудили подготовку к весеннему половодью 2026 года. Заместитель главы краевого минприроды Вадим Скворцов предупредил о возможных рисках из-за аномальных зимних условий.
По словам Скворцова, несмотря на большие снегозапасы, почва промерзла слабее, чем обычно. «Если весной резко потеплеет и пройдут обильные осадки, это может привести к опасным явлениям», — отметили в пресс-службе министерства.
Главам муниципалитетов рекомендовано заранее принять меры для безопасности жителей: следить за состоянием прудов и водохранилищ, очищать территории у мостов от снега и льда, прочищать сточные канавы, а также информировать население о действиях при возможном затоплении.