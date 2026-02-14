Конькобежец из Екатеринбурга завоевал серебро на Олимпиаде

Конькобежец Владимир Семирунний завоевал серебряную медаль на дистанции 10 000 метров на Олимпийских играх в Италии. Спортсмен родом из Екатеринбурга, здесь он начал карьеру в спорте. Сейчас он выступает за Польшу, гражданство которой он получил в 2025 году.
Конькобежец показал результат 12 минут 39,08 секунды, уступив 5,65 секунды чеху Методею Йилеку. Бронзовая награда досталась нидерландцу Йоррит Бергсма. Он отстал от олимпийского чемпиона на 7,05 секунды.
Семирунний начинал заниматься конькобежным спортом на стадионе «Юность» в Екатеринбурге. Являлся чемпионом России и юниорским рекордсменом.
В 2025 году конькобежец был вторым на чемпионате мира. В декабре Владимир взял кубок мира в Херенвене.
На Олимпиаде 2026 выступал еще один спортсмен, связанный с Екатеринбургом. Это фигурист Илья Малинин, который родился в США, но его родители тренировались в Екатеринбурге и Первоуральске. Его прозвали «богом четверных», а мировую славу принесло сальто назад: фигурист первым рискнул выполнить трюк после снятия запрета. По итогам произвольной программы, Малинин занял восьмое место.