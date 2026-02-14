Конькобежец из Екатеринбурга завоевал серебро на Олимпиаде

На Олимпиаде 2026 выступал еще один спортсмен, связанный с Екатеринбургом. Это фигурист Илья Малинин, который родился в США, но его родители тренировались в Екатеринбурге и Первоуральске. Его прозвали «богом четверных», а мировую славу принесло сальто назад: фигурист первым рискнул выполнить трюк после снятия запрета. По итогам произвольной программы, Малинин занял восьмое место.