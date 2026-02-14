Платформа «Авито» заблокировала недобросовестного продавца капибар в Москве

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Цифровая платформа «Авито» проверила профиль продавца капибар в московском регионе, на которого жаловались покупатели за обман, и заблокировала его, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее сообщалось о том, что один из продавцов на «Авито» в московском регионе предлагал купить капибар со всеми документами, включая чипы. Однако в отзывах покупатели пожаловались, что заплатили за перевозку экзотического животного, но продавец пропал.
«Профиль продавца, на которого пожаловался покупатель в отзыве, был заблокирован после проверки», — сказано в сообщении.
Сейчас в Москве и Московской области на платформе осталось только три предложения о покупке экзотического животного — за него просят от 1,2 до 2 миллионов рублей.