Погода бьёт по самочувствию: жителей Молдовы ждут непростые дни и мощные геомагнитные бури

В группе риска — метеозависимые, пожилые, а также те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями и нарушениями артериального давления. Резкое повышение атмосферного давления способно спровоцировать головные боли, чувство тяжести в висках, слабость, сонливость или, наоборот, раздражительность. В воскресенье сохранится повышенная геомагнитная активность, что создаёт дополнительную нагрузку на организм, особенно для людей с хроническими заболеваниями. Медики отмечают, что в такие периоды чаще фиксируются жалобы на скачки давления, бессонницу и общее ухудшение самочувствия. Уже 16 февраля прогнозируется новый всплеск геомагнитной активности — до 4−4,7 балла.