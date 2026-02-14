Погода бьёт по самочувствию: жителей Молдовы ждут непростые дни и мощные геомагнитные бури

14−15 февраля ожидается резкий рост атмосферного давления. По данным специалистов, такие перепады могут отразиться на самочувствии людей, чувствительных к изменениям погоды.
В группе риска — метеозависимые, пожилые, а также те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями и нарушениями артериального давления. Резкое повышение атмосферного давления способно спровоцировать головные боли, чувство тяжести в висках, слабость, сонливость или, наоборот, раздражительность. В воскресенье сохранится повышенная геомагнитная активность, что создаёт дополнительную нагрузку на организм, особенно для людей с хроническими заболеваниями. Медики отмечают, что в такие периоды чаще фиксируются жалобы на скачки давления, бессонницу и общее ухудшение самочувствия. Уже 16 февраля прогнозируется новый всплеск геомагнитной активности — до 4−4,7 балла.
При подобных показателях возможны головные боли, перепады артериального давления, ощущение разбитости и снижение работоспособности. Специалисты рекомендуют в эти дни избегать переутомления и стрессов, соблюдать режим сна, отказаться от чрезмерных физических нагрузок, ограничить употребление кофе и алкоголя и внимательнее контролировать артериальное давление. При выраженном ухудшении состояния следует обратиться к врачу.