Туман ухудшил видимость на дорогах Неклиновского района

Автоинспекторы рекомендуют снизить скорость, держать безопасную дистанцию и избегать резких маневров. Также важно быть внимательным при перестроениях и не отвлекаться на телефон или посторонние действия за рулем. Безопасность на дороге — ответственность каждого участника движения.