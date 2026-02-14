Ричмонд
Туман ухудшил видимость на дорогах Неклиновского района

ГИБДД предупредила о тумане на дорогах Неклиновского района Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 14 февраля на дорогах Неклиновского района из-за тумана снизилась видимость. Госавтоинспекция Ростовской области предупредила водителей о необходимости быть особенно внимательными.

— Из-за ухудшения дорожных условий ГАИ призывает водителей соблюдать меры безопасности при движении в условиях ограниченной видимости, — говорится в сообщении.

Автоинспекторы рекомендуют снизить скорость, держать безопасную дистанцию и избегать резких маневров. Также важно быть внимательным при перестроениях и не отвлекаться на телефон или посторонние действия за рулем. Безопасность на дороге — ответственность каждого участника движения.

Напомним, в субботу, 14 февраля, в Мясниковском районе на трассе Ростов-на-Дону — Таганрог произошла авария. 21-летний водитель «ВАЗа» не справился с управлением, машину занесло. Она выехала на встречную полосу и столкнулась с «Ладой Калиной».

