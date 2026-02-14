В Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за мороза

С. -ПЕТЕРБУРГ, 14 фев — РИА Новости. «Желтый» уровень погодной опасности объявили в Санкт-Петербурге из-за мороза, местами температура воздуха опустится ниже минус 20−25 градусов, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
«По информации Росгидрометцентра, на территории Санкт-Петербурга с 23.00 14 февраля до 11.00 15 февраля объявлен “желтый” уровень погодной опасности из-за очень низкой температуры воздуха. Ожидается, что местами она опустится ниже минус 20−25 градусов», — говорится в сообщении пресс-службы.
Власти просят жителей соблюдать особую осторожность, а также рекомендуют одеваться теплее, чтобы не допустить обморожений.