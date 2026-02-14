Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за мороза

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за мороза.

Источник: РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 14 фев — РИА Новости. «Желтый» уровень погодной опасности объявили в Санкт-Петербурге из-за мороза, местами температура воздуха опустится ниже минус 20−25 градусов, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

«По информации Росгидрометцентра, на территории Санкт-Петербурга с 23.00 14 февраля до 11.00 15 февраля объявлен “желтый” уровень погодной опасности из-за очень низкой температуры воздуха. Ожидается, что местами она опустится ниже минус 20−25 градусов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Власти просят жителей соблюдать особую осторожность, а также рекомендуют одеваться теплее, чтобы не допустить обморожений.