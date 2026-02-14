Ричмонд
Юрий Слюсарь поздравил участника освобождения Ростова

Юрий Слюсарь в День освобождения Ростова навестил ветерана и услышал его историю войны.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь посетил ветерана Великой Отечественной войны Дмитрия Федоровича Белова в День освобождения Ростова-на-Дону. Такая информация появилась на сайте донского правительства.

— Дмитрий Федорович отметил свой 100-летний юбилей. Он — участник войны, освобождавший Ростов-на-Дону в 1943 году, — уточнили в ведомстве.

После войны Дмитрий Белов более 40 лет проработал на заводе «Роствертол». Фото: Правительство РО.

Юрий Борисович встретился с ветераном, который рассказал о своем фронтовом пути: он ушел на фронт в начале 1943 года, служил сапером-минером, участвовал в боях за Украину, Молдавию, Польшу и Германию. Победу он встретил в Чехословакии.

После войны Дмитрий Белов более 40 лет проработал на заводе «Роствертол», получил звание «Почетного ветерана предприятия». В феврале 2025 года городская Дума присвоила ему звание «Почетного гражданина города Ростова-на-Дону — участника Великой Отечественной войны».

По данным правительства региона, в Ростовской области сейчас живут 5 415 ветеранов Великой Отечественной войны, из них 102 — фронтовики.

