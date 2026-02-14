Юрий Слюсарь поздравил участника освобождения Ростова

Юрий Борисович встретился с ветераном, который рассказал о своем фронтовом пути: он ушел на фронт в начале 1943 года, служил сапером-минером, участвовал в боях за Украину, Молдавию, Польшу и Германию. Победу он встретил в Чехословакии.