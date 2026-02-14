Горячая вода затопила операционный блок и ряд отделений больницы в Витебске. Подробности сообщает Минздрав Беларуси, отмечая, что последствия коммунальной аварии практически полностью ликвидированы.
Инцидент с поломкой трубы произошел в Витебской городской клинической больнице скорой медицинской помощи, в результате чего горячая вода залила несколько отделений, включая операционный блок. В частности, пострадали несколько операционных и больничных палат, коридоры хирургического и эндоскопического отделений, а также ряд кабинетов приемного отделения. К счастью, коммунальное ЧП обошлось без пострадавших: в момент протечки операции в блоке не проводились. Оборудование также не пострадало: технику оперативно укрыли водонепроницаемыми материалами и вывезли в сухие помещения, поэтому поломок нет. Основной ущерб пришелся на отделку помещений — частично повреждены гипсокартонные потолки.
На время ликвидации последствий аварии поток пациентов, нуждающихся в операциях, временно перенаправлен в Витебскую областную больницу, где помощь оказывается круглосуточно. Кабинеты УЗИ и ФЭГДС уже восстановили работу и принимают пациентов, основные отделения БСМП работают в обычном режиме. В операционном блоке работы еще продолжаются: электроснабжение уже восстановлено, сейчас рабочие меняют поврежденные потолочные покрытия, также ведутся другие работы по восстановлению деятельности отделения. В ближайшее время в больницу прибудут специалисты, которые проведут финальную проверку всей аппаратуры перед запуском оперблока.
Главный врач больницы и его заместители провели административный обход: жалоб от пациентов, находящихся в отделениях, не поступало.
