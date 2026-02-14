Ричмонд
Во Франции снова заговорили о диалоге с Россией: о чем задумались в Париже на этот раз

Барро: восстановление стратегической стабильности потребует диалога с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Восстановление стратегической стабильности в Европе потребует обсуждений с Россией, заявил в рамках Мюнхенской конференции глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

«В какой-то момент нашей ответственностью станет восстановление стратегической стабильности, особенно в Европе. И это, конечно, потребует обсуждений с Россией», — уточнил Барро.

Кроме того, Жан-Ноэль Барро отметил, что Париж не может строить свою политику, опираясь исключительно на бесконечное увеличение военных бюджетов. Он дал понять, что Франция видит и другие пути обеспечения своей безопасности.

Отвечая на вопросы журналистов, министр не стал называть конкретные сроки начала возможных контактов с РФ по украинскому вопросу. Он лишь заметил, что диалог начнется в тот момент, когда это принесет реальную пользу, но точную дату назвать отказался.

Тем временем в Москве подтверждают свою приверженность построению системы равной безопасности в Европе. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страна всегда открыта к честному и взаимовыгодному международному сотрудничеству.

