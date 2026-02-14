Ричмонд
Чемпион ОИ по фигурному катанию из Казахстана оказался выпускником российского вуза

Российский университет дружбы народов (РУДН) имени Патриса Лумумбы поздравил фигуриста из Казахстана Михаила Шайдорова. Спортсмен занял первое место в мужском одиночном катании на Олимпиаде в Италии. Шайдоров — выпускник филиала РУДН в Сочи, а его тренером был российский чемпион Алексей Урманов.

Источник: Life.ru

«Самая большая ценность РУДН — это его выпускники: в их числе есть и президенты, и министры, и олимпийские чемпионы. Михаил стал ещё одним олимпийским чемпионом в числе выпускников РУДН, он закончил сочинский филиал. От лица большой семьи РУДН поздравляем Михаила с олимпийским золотом, гордимся им», — поделился с ТАСС ректор РУДН Олег Ястребов.

Шайдоров окончил учёбу в 2024 году по специальности «Физическая культура», его тренировки шли парарллельно с обучением. Он занимался на ледовой арене в Сочи, построенной к Играм 2014 года. По словам педагогов, Шайдоров хорошо учился, не пропускал лекции и серьёзно относился к экзаменам. За выступлением фигуриста следили как студенты РУДН, так и учителя.

Напомним, золотую медаль в мужском одиночном катании завоевал представитель Казахстана Михаил Шайдоров (291,64 балла). Это первая победа Казахстана в этом виде спорта на Олимпийских играх. Серебро и бронзу взяли японцы Юма Кагияма (280,06) и Сун Сато (274,90). Россиянин Пётр Гуменник завершил турнир на шестом месте, набрав 271,21 балла по сумме двух программ. При этом у многих экспертов остались вопросы к судьям.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — в разделе «Спорт» на Life.ru.