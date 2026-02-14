Киодо: Выработку электричества задерживает шестой реактор крупнейшей в мире АЭС

Шестой реактор крупнейшей в мире атомной электростанции (АЭС) «Касивадзаки-Карива» задерживает выработку и отправку электроэнергии из-за неполадок. Об этом сообщает информационное агентство Киодо.
Перезапуск реактора был намечен на 20 января, после его перенесли на 21. Далее компания-оператор взяла перерыв, чтобы выяснить причины технических проблем. Сам реактор перезапустили только 9 февраля.
Сооружение должно было вырабатывать электричество в тестовом режиме во второй половине дня воскресенья, однако выяснилось, что из-за выхода из строя прибора для изменения нейтронов в корпусе реактора возникнет задержка минимум на половину дня.
По первоначальным планам, реактор должен был вырабатывать электроэнергию в промышленных объемах 18 марта. Что сейчас происходит со сроками неизвестно.
