Киодо: Выработку электричества задерживает шестой реактор крупнейшей в мире АЭС

Сроки подачи электроэнергии в промышленных объемах задерживаются на неопределенное время.

Источник: Комсомольская правда

Шестой реактор крупнейшей в мире атомной электростанции (АЭС) «Касивадзаки-Карива» задерживает выработку и отправку электроэнергии из-за неполадок. Об этом сообщает информационное агентство Киодо.

Перезапуск реактора был намечен на 20 января, после его перенесли на 21. Далее компания-оператор взяла перерыв, чтобы выяснить причины технических проблем. Сам реактор перезапустили только 9 февраля.

Сооружение должно было вырабатывать электричество в тестовом режиме во второй половине дня воскресенья, однако выяснилось, что из-за выхода из строя прибора для изменения нейтронов в корпусе реактора возникнет задержка минимум на половину дня.

По первоначальным планам, реактор должен был вырабатывать электроэнергию в промышленных объемах 18 марта. Что сейчас происходит со сроками неизвестно.

Как KP.RU писал ранее, на Запорожской атомной электростанции в 2026 году будут обучать 1100 человек на уникальном тренажерном комплексе.