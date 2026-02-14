С. -ПЕТЕРБУРГ, 14 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости новые заявления из-за рубежа о якобы отравлении Алексея Навального* токсином заявила, что комментарий будет тогда, когда будут предъявлены результаты анализов.
«В тот момент, когда надо было бы предъявить результаты расследования по “Северному потоку 1 и 2”, они вспоминают о Навальном*. Когда их официально запрашивали о предоставлении данных анализов Навального*, они вбрасывали сенсации про Скрипалей. Когда их спрашивали о местонахождении Скрипалей… И так по кругу», — сказала она.
«Будут результаты анализов, будут формулы веществ — будет и комментарий. Без этого все разговоры и заявления — это информационный вброс с целью отвлечения внимания от насущных проблем Запада», — заключила Захарова.
*Лицо, внесенное в список экстремистов и террористов на территории РФ.