Лионель Месси может пропустить чемпионат мира-2026

Капитан «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси может пропустить чемпионат мира-2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде.

Источник: Аргументы и факты

Капитан «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси может пропустить чемпионат мира-2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде. Об этом сообщает The Touchline на своей странице в соцсетях.

По информации журналистов, в настоящее время аргентинский футболист сосредоточен на подготовке к новому сезону Главной футбольной лиги (MLS).

Также отмечается, что ключевым условием выступления Месси на чемпионате мира является его идеальное самочувствие. Футболист считает, что на мировом первенстве нужно выступать на другом уровне физической подготовки по сравнению с MLS.

Известно, что недавно Месси восстанавливался от травмы бедра. На данный момент он поэтапно набирает физическую форму, приступив к тренировкам в общей группе «Интер Майами».

Напомним, ранее сообщалось, что польский футболист Роберт Левандовский, выступающий за «Барселону», повторил исторический рекорд Лионеля Месси.

