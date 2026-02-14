Ричмонд
Вратарь из Барнаула забил гол и вошёл в историю ВХЛ

Никита Дианов, вратарь барнаульского «Динамо-Алтай», забросил шайбу в матче регулярного чемпионата ВХЛ против «Омских крыльев». Встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев.

Источник: Life.ru

Дианов отличился на последней минуте игры, поразив пустые ворота соперника. Это первый случай в истории лиги, когда гол забил вратарь. 24-летний голкипер выступает за «Динамо-Алтай» с сезона-2023/24.

Ранее Life.ru рассказывал, как мужская сборная США победила команду Латвии со счётом 5:1 в первом матче группового этапа олимпийского хоккейного турнира. В другой игре группы С Германия победила Данию со счётом 3:1.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

