Вратарь из Барнаула забил гол и вошёл в историю ВХЛ

Дианов отличился на последней минуте игры, поразив пустые ворота соперника. Это первый случай в истории лиги, когда гол забил вратарь. 24-летний голкипер выступает за «Динамо-Алтай» с сезона-2023/24.
Ранее Life.ru рассказывал, как мужская сборная США победила команду Латвии со счётом 5:1 в первом матче группового этапа олимпийского хоккейного турнира. В другой игре группы С Германия победила Данию со счётом 3:1.
Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.