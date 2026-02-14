В селе Троицком под Таганрогом открыли мемориал памяти воинов-чекистов

12 февраля в селе Троицком Неклиновского района под Таганрогом торжественно открыли мемориал памяти воинов-чекистов, участвовавших в битве за Ростов и сражениях на Миус-фронте. Об этом рассказали в правительстве Ростовской области.
Заместитель губернатора Михаил Корнеев отметил, что боевые действия на территории региона продолжались около двух лет. По интенсивности и количеству задействованных войск и техники они не имеют аналогов в истории Великой Отечественной войны.
Церемония завершилась возложением цветов и минутой молчания. Фото: Правительство РО.
По поручению губернатора Юрия Слюсаря в церемонии участвовал Михаил Корнеев. Осенью 1941 года курсанты военных училищ и бойцы НКВД защищали Андреево-Мелентьевское сельское поселение от немецко-фашистских захватчиков.
Церемония завершилась возложением цветов и минутой молчания. На местах боев до сих пор находят мины, авиабомбы и оружие. Поисковые объединения Дона продолжают находить неизвестные захоронения.
