В селе Троицком под Таганрогом открыли мемориал памяти воинов-чекистов

В Неклиновском районе открыли мемориал воинам-чекистам, защищавшим Дон в 1941 году.

Источник: Комсомольская правда

12 февраля в селе Троицком Неклиновского района под Таганрогом торжественно открыли мемориал памяти воинов-чекистов, участвовавших в битве за Ростов и сражениях на Миус-фронте. Об этом рассказали в правительстве Ростовской области.

Заместитель губернатора Михаил Корнеев отметил, что боевые действия на территории региона продолжались около двух лет. По интенсивности и количеству задействованных войск и техники они не имеют аналогов в истории Великой Отечественной войны.

Церемония завершилась возложением цветов и минутой молчания. Фото: Правительство РО.

По поручению губернатора Юрия Слюсаря в церемонии участвовал Михаил Корнеев. Осенью 1941 года курсанты военных училищ и бойцы НКВД защищали Андреево-Мелентьевское сельское поселение от немецко-фашистских захватчиков.

Церемония завершилась возложением цветов и минутой молчания. На местах боев до сих пор находят мины, авиабомбы и оружие. Поисковые объединения Дона продолжают находить неизвестные захоронения.

