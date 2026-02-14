Ричмонд
Комика Нурлана Сабурова внесли в базу «Миротворца»*

Казахстанский комик Нурлан Сабуров, которому ранее запретили въезд в Россию на 50 лет, теперь оказался в базе скандального украинского сайта «Миротворец»*. Его данные появились на ресурсе в субботу.

«Миротворец»* обвиняет Сабурова в «покушении на суверенитет Украины» и утверждает, что он финансировал Вооружённые силы России.

Напомним, Нурлана Сабурова задержали в аэропорту Внуково после рейса из Дубая. От депортации в ОАЭ в наручниках он отказался и улетел в Казахстан сам. По предварительным данным, 50-летний запрет на въезд связан с его высказываниями о спецоперации и нарушениями налогового и миграционного законодательства. Ранее Сабуров пытался получить ВНЖ в России, но не сдал экзамен по истории.

Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

* Внесён в список экстремистских сайтов, запрещённых в России.