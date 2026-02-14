Комика Нурлана Сабурова внесли в базу «Миротворца»*

Напомним, Нурлана Сабурова задержали в аэропорту Внуково после рейса из Дубая. От депортации в ОАЭ в наручниках он отказался и улетел в Казахстан сам. По предварительным данным, 50-летний запрет на въезд связан с его высказываниями о спецоперации и нарушениями налогового и миграционного законодательства. Ранее Сабуров пытался получить ВНЖ в России, но не сдал экзамен по истории.