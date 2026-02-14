Ричмонд
Ледяной дождь обрушится на Башкирию: МЧС выступило с предупреждением

В Башкирии предупредили о ледяном дожде.

Источник: Комсомольская правда

15 февраля по Башкирии пройдется ледяной дождь. Также возможно усиление ветра до 17 метров в секунду. Об этом предупредило региональное МЧС.

В республике ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой снег, днем он станет мокрым — вплоть до ледяного дождя.

— Кроме того, в Башкирии будет гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица, — передали в экстренном ведомстве. — На автодорогах ухудшение видимости в осадках до 1−2 км.

Температура воздуха ночью составит −6, −11 градусов (на юго-востоке до −16), днем +1, −5.

