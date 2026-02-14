Неполадки выявили в работе крупнейшей в мире АЭС «Касивадзаки-Карива»

Возобновление выработки и передачи электроэнергии на крупнейшей в мире атомной электростанции (АЭС) «Касивадзаки-Карива» в Японии вновь откладывается из-за технических неполадок, сообщает «Киодо Цусин».
Изначально запуск реактора планировался на 20 января, затем был перенесен на 21 января. После этого оператор станции взял паузу для диагностики возникших технических проблем. Фактический перезапуск реактора состоялся только 9 февраля.
Ожидалось, что реактор начнет работу в тестовом режиме. Однако возникла задержка, связанная с выходом из строя прибора, предназначенного для измерения изменений уровня нейтронов внутри корпуса реактора.
Согласно ранее утвержденному графику, реактор должен был выйти на промышленные объемы выработки электроэнергии 18 марта. Сейчас информация о возможном пересмотре этих сроков не поступала, передает «Киодо Цусин».
