В Ростовской области подорожал бензин

С 2 по 9 февраля 2026 года в среднем по стране цена бензина увеличилась с 65,65 до 65,79 рубля за литр. Цены на другие марки топлива тоже выросли: АИ-92 подорожал с 62,11 до 62,24 рубля за литр, АИ-95 — с 67,55 до 67,69 рубля, а дизельное топливо — с 77,33 до 77,35 рубля за литр.