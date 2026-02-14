В Ростовской области подорожал бензин

В Ростовской области выросли цены на бензин, включая высокооктановое топливо. Литр АИ-98 и выше теперь стоит 90,81 рубля. Такие данные опубликовал Росстат.
По данным ведомства, средняя цена бензина марки АИ-98 и выше по всей России на 9 февраля 2026 года составляет 91,25 рубля за литр.
С 2 по 9 февраля 2026 года в среднем по стране цена бензина увеличилась с 65,65 до 65,79 рубля за литр. Цены на другие марки топлива тоже выросли: АИ-92 подорожал с 62,11 до 62,24 рубля за литр, АИ-95 — с 67,55 до 67,69 рубля, а дизельное топливо — с 77,33 до 77,35 рубля за литр.
Фото: Росстат.
Напомним, недавно Банк России объяснил, почему в январе цены в Ростовской области выросли быстрее обычного. Основная причина — повышение НДС, которое компании сразу включили в стоимость товаров.
