Нурлана Сабурова внесли в базу данных «Миротворца»*

Казахстанский комик Нурлан Сабуров был внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец»*, где размещают личную информацию о людях, которых создатели ресурса посчитали врагами страны.
Кроме того, Служба безопасности Украины завела в отношении него уголовное дело после сообщений о его помощи российским бойцам, передает РИА Новости.
Казахстанскому комику закрыли въезд в Россию еще 30 января 2026 года. Такое решение было связано с критикой СВО, нарушением миграционного и налогового законодательства. Чем известен Сабуров — в материале «Вечерней Москвы».
8 февраля Нурлан Сабуров впервые вышел на связь после инцидента. Он выразил благодарность стране, в которой смог состояться как артист и обрел широкую многонациональную аудиторию.
Комитет национальной безопасности Казахстана может проверить Нурлана Сабурова по статье о наемничестве. Поводом стала появившаяся в Сети информация о том, что комик якобы помогал военным Вооруженных сил России и закупал для них технику.
*Признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России.