Названа тройка регионов РФ с самыми ответственными плательщиками ипотеки

Доля проблемных ипотечных кредитов в Ненецком автономном округе достигает показателя в 0,19%. В Архангельской области — 0,41%, в Бурятии — 0,42%. В пятёрке лидеров также есть Чувашия и Магаданская область, где население ответственно подходит к погашению задолженностей перед банками. И, наконец, далее в списке идут Пензенская область, Забайкальский край (0,51%), Якутия (0,52%), Амурская (0,53%) и Сахалинская области (0,54%). Москва и Санкт-Петербург не вошли в десятку регионов, где жители предпочитают не копить долги по ипотеке.