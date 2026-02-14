Мнение о выступлении Санду в Мюнхене: цена для Молдовы может оказаться выше, чем для тех, кому она подыгрывает

Как это было красиво! Под занавес своего выступления в Мюнхене Майя Санду напомнила, что суверенитет государств, которые когда-то входили в СССР, сегодня завязан на исходе военных действий на Украине (или в Украине -кому как удобнее). Логика простая: если Украина падёт, давление на всех остальных возрастёт в разы. Для аудитории конференции это звучало так, как они это хотели услышать. Почему?
Давайте посмотрим, что же такое сказала президент Молдовы.
«Суверенитет большинства стран, которые когда-то были частью Советского Союза, зависит от того, как закончится война на Украине… К сожалению, некоторые из этих стран фактически помогают России избежать санкций… Они также должны заплатить за это».
Сказала, как отрезала. Ведь оппоненты Санду часто задают вопрос: «мы стремимся в Евросоюз, а какая от нас польза для Евросоюза?».
И президент Молдовы вот, наконец-то, ответила! В мире, где санкции превратились в главный язык политики, Санду в этот момент выглядит идеальным партнёром: принципиальная, последовательная.
Сначала Кишинёв присоединился к антироссийским санкциям, теперь Майя Григорьевна уже… «Желает, чтобы все»…
Особенно контрастно это звучит на фоне давних обещаний PAS. Когда Кишинёв выходил из отдельных соглашений в рамках СНГ, населению объясняли: ничего страшного, подписываем прямые двусторонние договорённости, будет даже лучше — без лишней бюрократии и «постсоветского хвоста». Прошло несколько лет, но ни заметного бума двусторонних соглашений, ни взрывного роста торговли со странами СНГ мы так и не увидели. PAS «обещала перешить костюм», и пока распарывала старый, вот, подвезли красивую реплику.
Почему именно ей отдали эту реплику? Почему не крупному европейскому лидеру, не кому то из тех, чьи экономики завязаны на российском газе, нефти, металле и удобрении? Потому что там уже началось другое движение. Кто-то в Европе тихо снимает «лишние» ограничения, кто то говорит о «переосмыслении санкционной стратегии», кто то осторожно прощупывает почву для будущих контактов с Москвой. Публично все за жёсткую линию, а в кулуарах — подсчёт убытков и графики переизбрания.
И вот здесь на сцену выходит маленькая Молдова. У неё проще мотивация: нет гигантских корпораций, завязанных на российском рынке, нет нефти и газа, зато есть сильная потребность доказать свою полезность. Санду в этой конструкции идеально подходит на роль альтернативного рупора. То, что неудобно произносить крупным европейским столицам, может громко сказать Кишинёв. И получить за это политические дивиденды: поддержку, внимание, статус «надёжного партнёра».
Проблема в том, что цена для Молдовы может оказаться выше, чем для тех, кому она подыгрывает. Страна уже несколько лет последовательно обрубает связи в рамках СНГ, выходит из соглашений, обещая взамен двусторонние договорённости и новые рынки. На деле — старые рынки теряются, новые не успевают появиться. И в этот момент Кишинёв ещё и поднимает флаг санкций против тех, с кем теоретически мог бы спокойно торговать.
По сути, Санду в Мюнхене озвучивает то, что многие в Европе пока думают, но не спешат формулировать в лоб: эпоха нейтральных манёвров закончилась, даже дистанция от России должна быть «правильной» и санкционной. Для больших игроков это одна из опций. Для Молдовы такое -это почти безальтернативный курс. Мосты сжигаются быстро. Новые дороги строятся медленно.
И если завтра те, кто сегодня осторожно ерзает в Брюсселе и Берлине, всё таки найдут способ «перезагрузить диалог» с Москвой, маленькой Молдове придётся жить с ролью, в которой её так красиво использовали: громко говорить о том, кто «должен заплатить цену», в то время как за собственный суверенитет страна уже заплатила — старыми связями, рынками и возможностями выбора…
Молодец… ой, простите за запрещенное слово, bravo, автор реплики Майи Григорьевны…
Валерий Балан.