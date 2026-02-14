Мнение о выступлении Санду в Мюнхене: цена для Молдовы может оказаться выше, чем для тех, кому она подыгрывает

Почему именно ей отдали эту реплику? Почему не крупному европейскому лидеру, не кому то из тех, чьи экономики завязаны на российском газе, нефти, металле и удобрении? Потому что там уже началось другое движение. Кто-то в Европе тихо снимает «лишние» ограничения, кто то говорит о «переосмыслении санкционной стратегии», кто то осторожно прощупывает почву для будущих контактов с Москвой. Публично все за жёсткую линию, а в кулуарах — подсчёт убытков и графики переизбрания.