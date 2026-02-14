На Дону снизилась заболеваемость по большинству инфекционных заболеваний

В Ростовской области в 2025 году снизилось число случаев большинства инфекционных заболеваний. Об этом сообщили на расширенной коллегии управления Роспотребнадзора региона. На встрече подвели итоги работы за прошедший год и обсудили планы на следующий, как сообщили в донском правительстве.
Руководитель управления Евгений Ковалев отметил, что, несмотря на общее снижение заболеваемости, некоторые инфекции остаются актуальными. Среди них — природно-очаговые заболевания, эндемичные для области, требующие профилактических мер заранее.
В правительстве уточнили, что в 2026 году продолжатся усилия по созданию «Санитарного щита». Фото: Правительство РО.
На коллегии также рассказали о работе Роспотребнадзора по обеспечению продовольственной безопасности и контролю за оборотом продукции. По материалам управления суды закрыли более 100 торговых точек, продававших табачные изделия менее чем в 100 метрах от школ и детских садов. Кроме того, потребители получили компенсацию на сумму свыше 16 миллионов рублей.
Заместитель губернатора Олеся Старжинская подчеркнула важность взаимодействия всех сторон для успешной реализации прививочных кампаний, летнего оздоровления и поддержания санитарного благополучия.
В правительстве уточнили, что в 2026 году продолжатся усилия по созданию «Санитарного щита». Приоритетными направлениями останутся профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний, высокий уровень вакцинации, летняя оздоровительная кампания, контроль за качеством школьного питания и защита прав потребителей.
