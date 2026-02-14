На Дону снизилась заболеваемость по большинству инфекционных заболеваний

На коллегии также рассказали о работе Роспотребнадзора по обеспечению продовольственной безопасности и контролю за оборотом продукции. По материалам управления суды закрыли более 100 торговых точек, продававших табачные изделия менее чем в 100 метрах от школ и детских садов. Кроме того, потребители получили компенсацию на сумму свыше 16 миллионов рублей.