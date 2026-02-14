Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

MWM: обновленный Су-57 превосходит западных конкурентов

Обновленный российский истребитель пятого поколения Су-57 значительно превосходит западных конкурентов по ряду ключевых параметров.

Источник: Аргументы и факты

Обновленный российский истребитель пятого поколения Су-57 значительно превосходит западных конкурентов по ряду ключевых параметров, передает аналитическое издание Military Watch Magazine (MWM).

«Уровень маневренности российского истребителя значительно превосходит маневренность любого истребителя западного производства», — отмечают эксперты издания.

В публикации указано, что дальность полета Су-57 более чем в два раза превышает аналогичный показатель F-22 и F-35 ВВС США. Кроме того, российский истребитель оснащен более совершенной авионикой.

Также авторы подчеркивают, что с Су-57 были проведены гораздо более интенсивные испытания в сложных условиях, включая реальные боевые условия.

Напомним, ранее в этом месяце сообщалось, что Министерство обороны России получило партию самолетов Су-57 с новым комплексом вооружения.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше