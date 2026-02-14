MWM: обновленный Су-57 превосходит западных конкурентов

Обновленный российский истребитель пятого поколения Су-57 значительно превосходит западных конкурентов по ряду ключевых параметров, передает аналитическое издание Military Watch Magazine (MWM).
«Уровень маневренности российского истребителя значительно превосходит маневренность любого истребителя западного производства», — отмечают эксперты издания.
В публикации указано, что дальность полета Су-57 более чем в два раза превышает аналогичный показатель F-22 и F-35 ВВС США. Кроме того, российский истребитель оснащен более совершенной авионикой.
Также авторы подчеркивают, что с Су-57 были проведены гораздо более интенсивные испытания в сложных условиях, включая реальные боевые условия.
Напомним, ранее в этом месяце сообщалось, что Министерство обороны России получило партию самолетов Су-57 с новым комплексом вооружения.