«Было прекрасно и красиво»: Волочкова шокировала откровениями о потере девственности

Балерина Анастасия Волочкова ответила на нескромный вопрос подписчиков о своём возрасте, в котором лишилась девственности. В соцсети она призналась, что это произошло в 19 лет и было «прекрасно и красиво». Волочкова назвала тогдашнего возлюбленного своей первой сильной любовью.

Источник: Life.ru

«Ну что же, я же вам всегда всем отвечаю честно, прямо, по‑волочковски. Послушайте, я ничего не теряла, но могу сказать, что первая любовь, романтические отношения и первая близость у меня в жизни случились в возрасте 19 лет абсолютно осознанно, и это было прекрасно и очень красиво», — написала артистка.

Ранее Анастасия Волочкова поделилась воспоминаниями о самых впечатляющих подарках от поклонников. Артистка призналась, что самым лучшим сюрпризом в её жизни стала квартира, которую преподнёс бизнесмен Сулейман Керимов.

Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

