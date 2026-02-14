Петр Гуменник примет участие в показательных выступлениях на Олимпийских играх

Фигурист из России Петр Гуменник присоединится к показательным выступлениям на Олимпийских играх в Италии. Демонстрационные программы запланированы на 21 февраля. Об этом в субботу, 14 февраля, сообщило Okko.
Победу на Олимпиаде одержал представитель Казахстана Михаил Шайдоров с результатом 291,58 балла. Второе место занял японец Юма Кагияма (280,06), третье — еще один фигурист из Японии Шун Сато (274,90).
Шайдаров признался, что шел к этой цели с самого детства, поэтому много и усердно работал над этим. Несмотря на это, фигурист старался поддерживать каждого спортсмена, который выходил на лед.
Петр Гуменник завершил выступление на ОИ в Италии, заняв шестое место в мужском одиночном катании. По итогам двух программ спортсмен набрал 271,21 балла.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что организаторы Олимпиады в Италии «изуродовали» участие российского фигуриста в соревнованиях, вынудив его поменять музыку для короткой программы.
Сам Гуменник рассказал о своих впечатлениях после выступления на Олимпиаде в Италии и о ситуации с запретом первой заявленной для выступления песни.