Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД Индии жёстко опроверг отказ от нефти из РФ: Вам придётся смириться

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар жёстко ответил на вопрос о возможном отказе Нью-Дели от закупок российской нефти. Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, министр дал понять, что страна не намерена подстраиваться под чьи-то ожидания.

Источник: Life.ru

«Индия по-прежнему будет самостоятельно принимать решения, и эти решения не всегда вам будут по вкусу. Мы это понимаем. Вам придётся с этим смириться», — заявил дипломат.

Эти слова прозвучали на фоне заявлений госсекретаря США Марко Рубио о том, что Индия якобы взяла на себя обязательства не импортировать нефть из России. Ранее и Дональд Трамп сообщал, что премьер Нарендра Моди согласился закупать энергоресурсы у Америки и Венесуэлы.

В Москве, однако, к таким новостям отнеслись скептически. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что никаких подтверждений смены курса от индийских партнёров не поступало, и слышал об этом лишь из уст экс-президента США.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше