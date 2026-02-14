Глава МИД Индии жёстко опроверг отказ от нефти из РФ: Вам придётся смириться

«Индия по-прежнему будет самостоятельно принимать решения, и эти решения не всегда вам будут по вкусу. Мы это понимаем. Вам придётся с этим смириться», — заявил дипломат.
Эти слова прозвучали на фоне заявлений госсекретаря США Марко Рубио о том, что Индия якобы взяла на себя обязательства не импортировать нефть из России. Ранее и Дональд Трамп сообщал, что премьер Нарендра Моди согласился закупать энергоресурсы у Америки и Венесуэлы.
В Москве, однако, к таким новостям отнеслись скептически. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что никаких подтверждений смены курса от индийских партнёров не поступало, и слышал об этом лишь из уст экс-президента США.