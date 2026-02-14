Ростовчан предупредили о кратковременных отключениях ТВ и радио

В графике отмечено, что время отключений указано по Москве, а в этот период на станциях могут проводиться профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Часть работ может быть перенесена из-за плохих погодных условий, при этом все отключения согласованы с вещателями.