Ростовчан предупредили о кратковременных отключениях ТВ и радио

В Ростовской области из-за солнечной интерференции возможны кратковременные отключения ТВ и радио.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области с 19 февраля по 27 марта запланированы кратковременные перерывы трансляции телеканалов и радиостанций. Это следует из таблицы отключений телерадиосигнала на сайте РТРС.

— Причина перебоев — солнечная интерференция. Возможны пропадания сигнала на каналах до пяти минут, — предупреждают в ведомстве.

Во время отключений могут возникнуть проблемы с пакетами РТРС-1 и РТРС-2, а также с радиостанциями «Маяк», «Радио России» и «Вести FM». Среди них также значатся «Че» и Sputnik.

В графике отмечено, что время отключений указано по Москве, а в этот период на станциях могут проводиться профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Часть работ может быть перенесена из-за плохих погодных условий, при этом все отключения согласованы с вещателями.

