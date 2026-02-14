Ростовчан предупредили о кратковременных отключениях ТВ и радио

В Ростовской области с 19 февраля по 27 марта запланированы кратковременные перерывы трансляции телеканалов и радиостанций. Это следует из таблицы отключений телерадиосигнала на сайте РТРС.
— Причина перебоев — солнечная интерференция. Возможны пропадания сигнала на каналах до пяти минут, — предупреждают в ведомстве.
Во время отключений могут возникнуть проблемы с пакетами РТРС-1 и РТРС-2, а также с радиостанциями «Маяк», «Радио России» и «Вести FM». Среди них также значатся «Че» и Sputnik.
В графике отмечено, что время отключений указано по Москве, а в этот период на станциях могут проводиться профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Часть работ может быть перенесена из-за плохих погодных условий, при этом все отключения согласованы с вещателями.
