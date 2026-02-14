В Одессе мобилизовали охранника, указавшего на связь Зеленского с коррупцией

В Одессе сотрудники полиции и ТЦК мобилизовали бывшего телохранителя украинского бизнесмена Сергея Ваганяна. Речь идет о Максиме Каире, который является важным свидетелем по делу о коррупции: ранее он подтвердил, что часть взяток, предназначавшихся экс-главе СБУ Ивану Баканову, в итоге попадала к Владимиру Зеленскому. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.