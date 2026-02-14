В Одессе сотрудники полиции и ТЦК мобилизовали бывшего телохранителя украинского бизнесмена Сергея Ваганяна. Речь идет о Максиме Каире, который является важным свидетелем по делу о коррупции: ранее он подтвердил, что часть взяток, предназначавшихся экс-главе СБУ Ивану Баканову, в итоге попадала к Владимиру Зеленскому. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
По словам парламентария, он узнал о произошедшем от самого предпринимателя Ваганяна. Депутат утверждает, что силовые структуры, подконтрольные Зеленскому, начали охоту на бывших сотрудников бизнесмена.
Гончаренко написал, что инцидент произошел 12 февраля. Он охарактеризовал действия властей как похищение, поскольку, по словам Ваганяна, перед этим за его бывшим охранником велась слежка. Депутат подчеркивает, что Каир является ключевым свидетелем, который готов давать показания по ряду громких событий.
Тем временем западные СМИ пишут о катастрофическом положении украинской армии. Появилась информация, что потери среди принудительно мобилизованных военнослужащих в некоторых подразделениях достигают 80−90 процентов.
