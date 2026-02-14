«Придется смириться»: МИД Индии оценил вероятность отказа от нефти из России

Недавно в СМИ появилась информация, что индийские нефтеперерабатывающие компании начали отказываться от закупок российской нефти, отгрузка которой назначена на март и апрель. Организации воздержатся от таких приобретений и в долгосрочной перспективе, что позволит Индии заключить торговое соглашение с США.