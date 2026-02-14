Ричмонд
«Придется смириться»: МИД Индии оценил вероятность отказа от нефти из России

Нью-Дели не станет под давлением Вашингтона отказываться от покупки нефти у Москвы и продолжит принимать решения самостоятельно. Об этом в субботу, 14 февраля, заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) Индии Субраманьям Джайшанкар.

— Вам придется с этим смириться, — передает слова министра EADaily.

Недавно в СМИ появилась информация, что индийские нефтеперерабатывающие компании начали отказываться от закупок российской нефти, отгрузка которой назначена на март и апрель. Организации воздержатся от таких приобретений и в долгосрочной перспективе, что позволит Индии заключить торговое соглашение с США.

6 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене дополнительных 25-процентных пошлин, ранее введенных на импорт индийской продукции. Администрация страны пояснила, что решение было принято в связи с отказом Нью-Дели от закупок российской нефти.

2 февраля американский лидер заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался от поставок нефти России. По словам Трампа, тот также согласился покупать значительно больше нефти из США и Венесуэлы.

