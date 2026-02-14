«Назови именем бывшего и скорми сурикату»: Парк животных в Барановичах запустил антиромантическую акцию

На выбор предлагаются три варианта услуги. Во-первых, можно просто назвать жука именем бывшего или бывшей и получить об этом сертификат, а нареченного зоофобуса сурикату скормят уже специалисты парка. Во-вторых, к вышеперечисленному из парка пришлют снимок того самого момента, когда сурикат решает судьбу «бывшего» в один хруст. И в-третьих, как говорится в сообщении: «Лично скармливаете зоофобуса и закрываете гештальт».