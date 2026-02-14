«Назови именем бывшего и скорми сурикату»: Парк животных в Барановичах запустил антиромантическую акцию

В Барановичах Парк животных предложил желающим необычно отомстить своим бывшим. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале организации.
В сообщении, посвященном 14 февраля — Дню всех влюбленных, говорится об альтернативном сценарии празднования для тех, кто не отмечает Валентинов день из-за того, что «все кончено».
«С 14 по 20 февраля запускаем антиромантическую опцию: назовите зоофобуса именем бывшего и скормите его сурикату», — сообщили в Парке животных, дополнив, что эта юмористическая акция может стать своеобразной терапией для испытывающих муки несчастной любви.
На выбор предлагаются три варианта услуги. Во-первых, можно просто назвать жука именем бывшего или бывшей и получить об этом сертификат, а нареченного зоофобуса сурикату скормят уже специалисты парка. Во-вторых, к вышеперечисленному из парка пришлют снимок того самого момента, когда сурикат решает судьбу «бывшего» в один хруст. И в-третьих, как говорится в сообщении: «Лично скармливаете зоофобуса и закрываете гештальт».
«14 февраля — это не только про сердечки. Иногда это про легкость, смех и возможность выдохнуть», — объяснили в Парке животных появление необычной акции.
