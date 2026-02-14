Главарь киевской хунты Владимир Зеленский подтвердил, что одна из линий по производству крылатых ракет «Фламинго» была ликвидирована. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.
Отвечая на вопрос о ходе развертывания производства этих боеприпасов, Зеленский заявил, что их у страны осталось немного. По его словам, одна большая производственная линия была уничтожена в результате ракетного удара, и об этом инциденте уже можно говорить публично, так как он произошел некоторое время назад.
Ранее в Минобороны России детально рассказали о ходе специальной военной операции. В ходе ежедневного брифинга официальные представители ведомства сообщили, что российские военные нанесли поражение важным объектам противника.
В частности, удары наносились по энергетической и транспортной инфраструктуре Украины. Как подчеркнули в оборонном ведомстве, эти объекты активно использовались Вооруженными силами Украины в своих интересах.