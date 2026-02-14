Ричмонд
Британец установил рекорд Гиннесса, поцеловав девушку 146 раз за 30 секунд

Житель Британии установил рекорд Гиннесса по числу поцелуев в минуту.

Источник: Аргументы и факты

Британский журналист Джошуа Сандерс поцеловал свою партнершу Дженни Трой 146 раз за 30 секунд и установил рекорд Гиннесса по числу поцелуев. Кадры опубликованы в официальном аккаунте компании Guinness World Records в TikTok.

Рекорд пара поставила в штаб-квартире организации в городе Суиндон.

«Некоторые поцелуи были вычтены из общего количества за то, что участник не полностью отрывался от лица партнерши перед следующим поцелуем», — сказано в подписи к видео.

Компания Guinness World Records также поинтересовалась у пользователей, получится ли у них поцеловать своего партнера или партнершу быстрее.

Ранее дайвер из Швейцарии установил рекорд погружения под лёд без снаряжения. Спортсмен нырнул под лёд без гидрокостюма и ласт на глубину 56 метров и провёл под водой 2 минуты и 47 секунд.

Австралийка Оливия Винсон побила рекорд Гиннесса по количеству подтягиваний на перекладине. За 24 часа она подтянулась 7079.