В МЧС призвали срочно почистить крыши от снега

Сегодня в Котовске у хирургического отделения городской больницы рухнул входной козырек. Причина всё та же — скопившиеся снег и наледь. К счастью, под завалами никого не оказалось. Прокуратура уже выясняет, кто должен был чистить крышу, но не сделал этого.