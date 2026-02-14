В МЧС призвали срочно почистить крыши от снега

Как сообщили в пресс-службе, по данным Росгидромета, во второй декаде февраля на большей части страны ожидается потепление с переходом через ноль, осадки и порывистый ветер. В таких условиях неубранный снег насыщается влагой, нагрузка на конструкции резко возрастает — риск обрушений становится критическим.
«При сохранении текущих темпов очистки кровель вероятность повторения и увеличения числа подобных происшествий оценивается как высокая», — подчеркнули в МЧС.
В ведомстве напомнили руководителям объектов об их персональной ответственности за непринятие мер.
Сегодня в Котовске у хирургического отделения городской больницы рухнул входной козырек. Причина всё та же — скопившиеся снег и наледь. К счастью, под завалами никого не оказалось. Прокуратура уже выясняет, кто должен был чистить крышу, но не сделал этого.
ЧП в Котовске — не единственное происшествие, случившееся 14 февраля. В этот же день в Лянторе ХМАО снег сошёл с крыши хоккейного корта на детей. Один подросток погиб, другой в тяжёлом состоянии в больнице. СК возбудил уголовное дело о халатности.
