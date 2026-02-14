Украинские силовики задержали адвоката, торговавшего «иммунитетом» от мобилизации

По данным следствия, к юристу обратился мужчина с просьбой сменить место воинского учёта. Адвокат предложил комплекс услуг: за 20 тысяч гривен — оформление фиктивной повестки для отмазки от ТЦК, а позже — полное исключение из воинского учёта по «непригодности» за 18 тысяч долларов. Это давало возможность беспрепятственно выехать за границу.
Юриста задержали при получении денег. У него нашли пустые бланки повесток, почти 20 тысяч долларов и 5,5 тысячи евро. Суд отпустил подозреваемого на поруки, но прокуратура уже обжаловала это решение.
Недавно очередной жертвой бусификации стал священник канонической Украинской православной церкви — протоиерей Олег Остафюк. Его остановили на блокпосту и доставили в военкомат. Теперь верующие молятся за него и за другого батюшку Фёдора Гнитецкого, который до сих пор не вернулся из ТЦК.
