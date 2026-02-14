Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТЦК мобилизовал экс-охранника Ваганяна, рассказавшего о взятках Зеленскому

В Одессе мобилизовали экс-охранника украинского бизнесмена Сергея Ваганяна, который указал на связь Зеленского со взятками экс-главе СБУ.

Источник: Аргументы и факты

В Одессе сотрудники полиции и ТЦК мобилизовали экс-охранника украинского бизнесмена Сергея Ваганяна, который указал на связь главы государства Владимира Зеленского со взятками экс-главе Службы безопасности Украины (СБУ) Ивану Баканову. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*

«Силовики Зеленского уже похищают бывших телохранителей Ваганяна. 12 февраля в Одессе с участием полиции и ТЦК был фактически похищен его бывший охранник — Максим Каир», — говорится в его публикации.

По словам Гончаренко, он узнал о случившемся от самого предпринимателя. Ваганян рассказал нардепу, что за его бывшим охранником, который является важным свидетелем, велась слежка.

* Внесен в РФ перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России.