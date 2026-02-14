Россия сократила импорт вина из ЕС до минимума с 2016 года

За год Россия закупила у ЕС винодельческой продукции на 520 миллионов евро — это на 14% меньше, чем в предыдущем году. Рекордное падение зафиксировано и в декабре: поставки рухнули на 24% в месячном выражении. Основной объём пришёлся на тихие и игристые вина в бутылках. Несмотря на снижение объёмов, Россия остаётся шестым по величине покупателем европейского вина, уступая США, Великобритании, Швейцарии, Канаде и Японии.