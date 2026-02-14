Ричмонд
Россия сократила импорт вина из ЕС до минимума с 2016 года

Импорт вина из стран Евросоюза в Россию по итогам 2025 года снизился до самых низких показателей за последние девять лет. Об этом свидетельствуют данные Евростата, проанализированные РИА «Новости».

Источник: Life.ru

За год Россия закупила у ЕС винодельческой продукции на 520 миллионов евро — это на 14% меньше, чем в предыдущем году. Рекордное падение зафиксировано и в декабре: поставки рухнули на 24% в месячном выражении. Основной объём пришёлся на тихие и игристые вина в бутылках. Несмотря на снижение объёмов, Россия остаётся шестым по величине покупателем европейского вина, уступая США, Великобритании, Швейцарии, Канаде и Японии.

Ранее сообщалось, что около 75% россиян верят в конкурентоспособность отечественного вина по сравнению с западными аналогами. По итогам 2025 года доля отечественной продукции на рынке увеличилась с 58% до 63%.

Всё самое важное о деньгах, курсах валют и мировой экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.

