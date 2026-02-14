Ричмонд
Минфин хочет запретить использовать программу долгосрочных сбережений как срочный вклад

Минфин намерен изменить программу долгосрочных сбережений (ПДС) из-за пенсионеров, которые пользуются ей, как срочным вкладом. В третьем квартале 2025 года они вывели со своих счетов порядка 18 миллиардов рублей — сразу после того, как получили государственное софинансирование, сообщил журналистам в кулуарах конференции Alfa Talk «ЦФА: новая архитектура рынка» заместитель главы ведомства Иван Чебесков.

Формально договоры ПДС заключаются на 15 лет, но женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет имеют право забрать деньги в любой момент без потери накоплений. Этим и воспользовались участники программы, забрав и свои взносы, и добавленные государством средства.

В Минфине назвали ситуацию правовой коллизией. Чтобы стимулировать именно долгосрочные сбережения, ведомство предлагает увеличить минимальный срок удержания софинансирования на счете до пяти лет с момента вступления в программу. Изменения планируется закрепить законодательно.

Эксперты считают, что мера снизит привлекательность ПДС, но не критично — программа остаётся выгодной благодаря высокой ключевой ставке и другим льготам.

В начале месяца Минфин РФ анонсировал рекордные продажи золота и валюты на 226,8 млрд рублей в феврале—марте. Это почти на 34 млрд больше, чем весной 2020 года, когда золото продавали из-за ковидного кризиса.

