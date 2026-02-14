Минфин хочет запретить использовать программу долгосрочных сбережений как срочный вклад

Формально договоры ПДС заключаются на 15 лет, но женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет имеют право забрать деньги в любой момент без потери накоплений. Этим и воспользовались участники программы, забрав и свои взносы, и добавленные государством средства.
В Минфине назвали ситуацию правовой коллизией. Чтобы стимулировать именно долгосрочные сбережения, ведомство предлагает увеличить минимальный срок удержания софинансирования на счете до пяти лет с момента вступления в программу. Изменения планируется закрепить законодательно.
Эксперты считают, что мера снизит привлекательность ПДС, но не критично — программа остаётся выгодной благодаря высокой ключевой ставке и другим льготам.
В начале месяца Минфин РФ анонсировал рекордные продажи золота и валюты на 226,8 млрд рублей в феврале—марте. Это почти на 34 млрд больше, чем весной 2020 года, когда золото продавали из-за ковидного кризиса.
