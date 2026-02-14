«Большинство задач выполнит ИИ»: в Microsoft назвали срок, когда нейросети смогут заменить офисных сотрудников

Корпорация Microsoft прогнозирует массовое сокращение офисных сотрудников из-за развития нейросетей. По мнению руководства компании, уже в ближайшие полтора года искусственный интеллект сможет выполнять задачи юристов, бухгалтеров и менеджеров без участия человека. Такое заявление сделал глава ИИ-подразделения Microsoft Мустафа Сулейман.
«Таким образом, работа в офисе, когда вы сидите за компьютером, будь то юрист, бухгалтер, менеджер проектов или маркетолог, — большинство этих задач будут полностью автоматизированы искусственным интеллектом в течение следующих 12−18 месяцев», — уточнил Сулейман.
Топ-менеджер также обратил внимание на ситуацию в IT-сфере. Как он отметил, многие программисты уже активно применяют нейросети для написания кода, что в итоге может привести к сокращению и их рабочих мест.
Тема внедрения интеллектуальных систем обсуждается и на высоком государственном уровне в России. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что искусственный интеллект необходимо активнее использовать при оказании госуслуг.
По мнению Медведева, сейчас общество переживает эпоху цифровой трансформации. Он пояснил, что в этих условиях система многофункциональных центров просто обязана быть тесно связана с современными технологиями, включая искусственный интеллект.