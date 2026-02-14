Погода в Молдове резко меняется к худшему: Дожди и минусовая температура — нас снова ждет сильнейший гололед и метель, когда же этот кошмар закончится

15 февраля в стране ожидается резкое ухудшение погоды. В Кишинёве днём пройдут дожди при температуре около +7°C, к вечеру и ночью — понижение до −6°C. Из-за осадков и стремительного похолодания прогнозируется сильный гололёд, особенно в ночные и утренние часы.