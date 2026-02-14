Ричмонд
Погода в Молдове резко меняется к худшему: Дожди и минусовая температура — нас снова ждет сильнейший гололед и метель, когда же этот кошмар закончится

Синоптики рассказали о погоде в ближайшие несколько дней.

Источник: Комсомольская правда

Жёлтый код объявлен в Молдове в связи с резким ухудшением погодных условий.

15 февраля в стране ожидается резкое ухудшение погоды. В Кишинёве днём пройдут дожди при температуре около +7°C, к вечеру и ночью — понижение до −6°C. Из-за осадков и стремительного похолодания прогнозируется сильный гололёд, особенно в ночные и утренние часы.

По прогнозам синоптиков, с 8:00 15 февраля до 9:00 16 февраля на территории страны ожидаются осадки в виде дождя с переходом к вечеру в мокрый снег и снег, преимущественно в северных и центральных районах.

Погода в Молдове.

В ночь на 16 февраля усилится северо-западный ветер с порывами до 15−20 м/с, местами возможна метель.