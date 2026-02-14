«Пропавшую» Ани Лорак нашли в Дубае

13 февраля артистка приехала на репетицию, но после перерыва бесследно исчезла, не попрощавшись и не завершив дела. Её телефон был отключён. Как выяснилось, певицу «похитил» её собственный супруг Исаак Виджраку. О планах знали лишь несколько человек.
Испанец решил устроить своей даме сюрприз ко Дню влюблённых и годовщине свадьбы: он тайно купил билеты в Дубай и вывез туда жену.
Ани Лорак и испанец Исаак Виджраку вместе около трёх лет. Пара тайно расписалась на Майорке, а свадьбу сыграла 14 февраля 2024 года на Мальдивах.
Сама певица недавно рассказала о своих профессиональных принципах. До отъезда она успела выступить на концерте Big Love Show в Москве и жёстко высказалась о коллегах, которые поют под фонограмму. По её словам, артист должен петь вживую — «как пчела должна нести мёд». Иначе непонятно, кто «заслуженно ест свой хлеб».
Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.