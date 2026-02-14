Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Диана Гурцкая трогательно обратилась к покойному мужу в День святого Валентина

Народная артистка России Диана Гурцкая тронула подписчиков своим посланием в День всех влюблённых. Певица посвятила пост своему покойному супругу Петру Кучеренко.

Источник: Life.ru

«Обладая бессмертным счастьем разделять однажды твои нежные чувства, отныне для меня не существует конкретного дня торжества любви, ведь наша связь — это бесконечное романтическое путешествие, в котором ты всего лишь изменил форму», — написала артистка в соцсетях.

Пётр Кучеренко ушёл из жизни в 2023 году, певица редко говорит о нём публично. Это откровение стало редким и трогательным исключением.

Ранее сообщалось, что певица Диана Гурцкая впервые за долгое время поделилась трогательными подробностями о своем взрослом сыне Константине, которому недавно исполнилось 18 лет. Артистка растрогалась до слез, когда на День матери юноша преподнес ей огромный букет цветов, тихо и неожиданно подойдя к ней с сюрпризом. По словам Гурцкой, она была по-настоящему счастлива в тот момент и призналась, что материнство остается для нее самым важным статусом в жизни.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.