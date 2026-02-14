Ричмонд
За сутки в Ростовской области потушили восемь техногенных пожаров

За сутки в Ростовской области спасли пять человек.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшие сутки 13 февраля пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Ростовской области ликвидировали восемь техногенных пожаров. Об этом рассказали в социальных сетях ведомства.

— Также за пятницу ликвидировано шесть дорожно-транспортных происшествий, спасены пять человек, — говорится в сообщении регионального главка МЧС.

В министерстве уточнили, что на выезды привлекались 176 специалистов и 44 единицы техники.

Ранее сообщалось о пожаре в Ростове-на-Дону: вечером 12 февраля в микрорайоне Суворовский загорелся балкон на 10-м этаже дома на улице Уланской, 11.

