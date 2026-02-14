За сутки в Ростовской области потушили восемь техногенных пожаров

За прошедшие сутки 13 февраля пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Ростовской области ликвидировали восемь техногенных пожаров. Об этом рассказали в социальных сетях ведомства.
— Также за пятницу ликвидировано шесть дорожно-транспортных происшествий, спасены пять человек, — говорится в сообщении регионального главка МЧС.
В министерстве уточнили, что на выезды привлекались 176 специалистов и 44 единицы техники.
Ранее сообщалось о пожаре в Ростове-на-Дону: вечером 12 февраля в микрорайоне Суворовский загорелся балкон на 10-м этаже дома на улице Уланской, 11.
