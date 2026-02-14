Ричмонд
Мужчина забрался на крышу ТЦ в Молодечно и сам не смог спуститься

Спасатели сняли мужчину с крыши четырехэтажного ТЦ в Молодечно.

Источник: Комсомольская правда

Мужчина забрался на крышу ТЦ в Молодечно, и спуститься ему оттуда помогли спасатели. Об этом сообщили в МЧС Беларуси.

Сигнал о мужчине на крыше четырехэтажного ТЦ «Спутник» по улице Великий Гостинец в Молодечно в МЧС поступил из милиции. По указанному адресу немедленно выехали спасатели.

К моменту приезда сотрудников МЧС мужчина все еще находился на крыше ТЦ. Как он туда забрался и зачем, а также сколько времени провел на крыше до того, как его заметили, неизвестно, но спускать его вниз на землю пришлось спасателям. Они вывели мужчину через чердачное помещение и передали его работникам скорой помощи.

