Мужчина забрался на крышу ТЦ в Молодечно и сам не смог спуститься

К моменту приезда сотрудников МЧС мужчина все еще находился на крыше ТЦ. Как он туда забрался и зачем, а также сколько времени провел на крыше до того, как его заметили, неизвестно, но спускать его вниз на землю пришлось спасателям. Они вывели мужчину через чердачное помещение и передали его работникам скорой помощи.