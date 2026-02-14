Мужчина забрался на крышу ТЦ в Молодечно и сам не смог спуститься

Мужчина забрался на крышу ТЦ в Молодечно, и спуститься ему оттуда помогли спасатели. Об этом сообщили в МЧС Беларуси.
Сигнал о мужчине на крыше четырехэтажного ТЦ «Спутник» по улице Великий Гостинец в Молодечно в МЧС поступил из милиции. По указанному адресу немедленно выехали спасатели.
К моменту приезда сотрудников МЧС мужчина все еще находился на крыше ТЦ. Как он туда забрался и зачем, а также сколько времени провел на крыше до того, как его заметили, неизвестно, но спускать его вниз на землю пришлось спасателям. Они вывели мужчину через чердачное помещение и передали его работникам скорой помощи.
Ранее ГАИ опубликовала видео, как мать с ребенком сбили на пешеходном переходе Минска.
А еще Минздрав сообщил, что 12 пассажирам понадобилась медпомощь после ДТП с автобусом на Минщине.
Кроме того, Парк животных в Барановичах запустил антиромантическую акцию: «Назови именем бывшего и скорми сурикату».