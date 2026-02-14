Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умеров: в Женеве Киев намерен поднимать вопрос энергетического перемирия

Умеров не стал разглашать детали о проекте энергетического перемирия.

Источник: Комсомольская правда

Киев намерен поднять вопрос о так называемом энергетическом перемирии на предстоящих переговорах в Женеве. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам Умерова, украинская сторона планирует касаться этой темы в ходе диалога. При этом он подчеркнул, что детали данного вопроса не подлежат публичному разглашению.

Ранее стало известно, что новый раунд переговоров с участием России, США и Украины пройдет в Женеве 17−18 февраля. В Кремле подтвердили, что российскую делегацию на них возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

Также появилась информация, что встреча в Женеве будет проходить в расширенном формате. Помимо военных, которые участвовали в прошлом раунде консультаций в Абу-Даби, теперь будут обсуждаться и другие аспекты урегулирования.

Узнать больше по теме
Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
Читать дальше