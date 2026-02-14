Умеров: в Женеве Киев намерен поднимать вопрос энергетического перемирия

Киев намерен поднять вопрос о так называемом энергетическом перемирии на предстоящих переговорах в Женеве. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.
По словам Умерова, украинская сторона планирует касаться этой темы в ходе диалога. При этом он подчеркнул, что детали данного вопроса не подлежат публичному разглашению.
Ранее стало известно, что новый раунд переговоров с участием России, США и Украины пройдет в Женеве 17−18 февраля. В Кремле подтвердили, что российскую делегацию на них возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.
Также появилась информация, что встреча в Женеве будет проходить в расширенном формате. Помимо военных, которые участвовали в прошлом раунде консультаций в Абу-Даби, теперь будут обсуждаться и другие аспекты урегулирования.