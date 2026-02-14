Алиев: Азербайджан обсуждал с Россией повреждение посольства на Украине

При этом Алиев возложил ответственность за инциденты на Россию. По словам президента, после первого взрыва Азербайджан предоставил российской стороне точные координаты всех своих дипломатических представительств. Алиев также отметил, что Азербайджан выступил с официальными заявлениями, вызвал посла и вручил ноту протеста.