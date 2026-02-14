Алиев: Азербайджан обсуждал с Россией повреждение посольства на Украине

Баку неоднократно поднимал перед Москвой вопрос о повреждениях, нанесенных азербайджанскому посольству на территории Украины. Об этом в субботу, 14 февраля, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
— Да, безусловно, этот вопрос обсуждался многократно в ходе многочисленных контактов между нашими официальными лицами на уровне министерств иностранных дел и администраций президентов, — отметил глава государства.
При этом Алиев возложил ответственность за инциденты на Россию. По словам президента, после первого взрыва Азербайджан предоставил российской стороне точные координаты всех своих дипломатических представительств. Алиев также отметил, что Азербайджан выступил с официальными заявлениями, вызвал посла и вручил ноту протеста.
— Мы действуем исключительно дипломатическим путем, — передает слова Алиева официальный YouTube-канал администрации азербайджанского президента.
Министерство иностранных дел Азербайджана 14 ноября 2024 года вызвало посла России в республике Михаила Евдокимова. Дипломату вручили ноту протеста из-за удара по азербайджанскому посольству в Киеве.