Фигуриста Петра Гуменника пригласили на показательные выступления Олимпиады-2026

Российский фигурист Пётр Гуменник примет участие в показательных выступлениях на Олимпийских играх в Италии. Об этом сообщили организаторы Игр.

Источник: Life.ru

Гуменник завершил турнир на шестом месте, поднявшись с 12-й позиции после короткой программы. За произвольный прокат он получил 184,49 балла, в сумме — 271,21.

Напомним, накануне на Олимпиаде в Милане Пётр Гуменник под крики «молодец» с трибун исполнил пять четверных прыжков в произвольной программе. Судьи отвели ему лишь четвёртое место, по сумме двух программ россиянин стал шестым. Золото завоевал казахстанец Михаил Шайдоров. Главный претендент на победу — американец Илья Малинин, сын российских фигуристов, — не справился с произвольной и занял лишь восьмую строчку.

Life.ru внимательно следит за Олимпийскими играми в Милане и оперативно делится важнейшей информацией.