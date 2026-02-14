Фигуриста Петра Гуменника пригласили на показательные выступления Олимпиады-2026

Напомним, накануне на Олимпиаде в Милане Пётр Гуменник под крики «молодец» с трибун исполнил пять четверных прыжков в произвольной программе. Судьи отвели ему лишь четвёртое место, по сумме двух программ россиянин стал шестым. Золото завоевал казахстанец Михаил Шайдоров. Главный претендент на победу — американец Илья Малинин, сын российских фигуристов, — не справился с произвольной и занял лишь восьмую строчку.