В Одессе мужчина напал с ножом на патруль ТЦК при попытке его мобилизовать

Это не первый случай, когда процедуры мобилизации в Одессе сопровождаются скандалами. Ранее сообщалось, что сотрудники полиции и ТЦК мобилизовали Максима Каира, бывшего телохранителя местного бизнесмена Сергея Ваганяна. Каир является важным свидетелем по громкому коррупционному делу, и ранее он дал показания о том, что часть взяток, предназначавшихся экс-главе СБУ Ивану Баканову, в итоге оседала у Владимира Зеленского.