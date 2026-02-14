В Одессе местный житель оказал вооруженное сопротивление представителям военкомата и с ножом напал на патрульных во время проверки документов. Как сообщили в Одесском областном военкомате, инцидент произошел днем 14 февраля в Приморском районе города.
Сотрудники ТЦК остановили гражданина, чтобы проверить его военно-учетные данные. Однако, еще до начала разговора, мужчина внезапно достал нож и атаковал военнослужащих. В результате нападения один из представителей патруля получил ранения.
В ведомстве уточнили, что нападавшему удалось скрыться, воспользовавшись замешательством силовиков. Пострадавший военнослужащий был оперативно доставлен в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
Это не первый случай, когда процедуры мобилизации в Одессе сопровождаются скандалами. Ранее сообщалось, что сотрудники полиции и ТЦК мобилизовали Максима Каира, бывшего телохранителя местного бизнесмена Сергея Ваганяна. Каир является важным свидетелем по громкому коррупционному делу, и ранее он дал показания о том, что часть взяток, предназначавшихся экс-главе СБУ Ивану Баканову, в итоге оседала у Владимира Зеленского.