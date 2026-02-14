Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Одессе мужчина напал с ножом на патруль ТЦК при попытке его мобилизовать

Напавшему на сотрудников ТЦК в Одессе мужчине удалось сбежать.

Источник: Комсомольская правда

В Одессе местный житель оказал вооруженное сопротивление представителям военкомата и с ножом напал на патрульных во время проверки документов. Как сообщили в Одесском областном военкомате, инцидент произошел днем 14 февраля в Приморском районе города.

Сотрудники ТЦК остановили гражданина, чтобы проверить его военно-учетные данные. Однако, еще до начала разговора, мужчина внезапно достал нож и атаковал военнослужащих. В результате нападения один из представителей патруля получил ранения.

В ведомстве уточнили, что нападавшему удалось скрыться, воспользовавшись замешательством силовиков. Пострадавший военнослужащий был оперативно доставлен в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Это не первый случай, когда процедуры мобилизации в Одессе сопровождаются скандалами. Ранее сообщалось, что сотрудники полиции и ТЦК мобилизовали Максима Каира, бывшего телохранителя местного бизнесмена Сергея Ваганяна. Каир является важным свидетелем по громкому коррупционному делу, и ранее он дал показания о том, что часть взяток, предназначавшихся экс-главе СБУ Ивану Баканову, в итоге оседала у Владимира Зеленского.