Экс-милиционер 15 лет скрывался на свалке от тюрьмы, но его нашли спустя 23 года

В девяностых Виктор вместе с подельниками похитил с завода металл на 700 тысяч рублей. Мужчину приговорили к семи годам колонии, но он исчез — по словам бывшей жены, просто ушёл на рыбалку и не вернулся.
15 лет беглец проработал на свалке, затем перебрался в Берёзовский, устроился токарем и разнорабочим, нигде не светя паспорт и скрывая прошлое. Однако спустя 23 года карма настигла его: экс-милиционера задержали и отправили отбывать тот же срок — семь лет колонии.
