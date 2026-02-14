Ричмонд
Экс-милиционер 15 лет скрывался на свалке от тюрьмы, но его нашли спустя 23 года

В Свердловской области задержан бывший инспектор ДПС, который более 20 лет находился в федеральном розыске за кражу цветного металла. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Источник: Life.ru

В девяностых Виктор вместе с подельниками похитил с завода металл на 700 тысяч рублей. Мужчину приговорили к семи годам колонии, но он исчез — по словам бывшей жены, просто ушёл на рыбалку и не вернулся.

15 лет беглец проработал на свалке, затем перебрался в Берёзовский, устроился токарем и разнорабочим, нигде не светя паспорт и скрывая прошлое. Однако спустя 23 года карма настигла его: экс-милиционера задержали и отправили отбывать тот же срок — семь лет колонии.

