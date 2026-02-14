WP: США изучили в Норвегии прибор, способный вызывать «гаванский синдром»

Американские военные эксперты в Норвегии провели изучение устройства, которое, предположительно, может вызывать симптомы, схожие с теми, что наблюдаются при так называемом «гаванском синдроме». Об этом в субботу, 14 февраля, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на осведомленный источник.
По данным журналистов, еще в 2024 году в Норвегию направлялась делегация представителей Пентагона для изучения данного оборудования. Позднее, в декабре того же года, туда же прибыла группа, включавшая сотрудников спецслужб и официальных лиц Белого дома, для обсуждения связанных с этим вопросов.
Устройство было разработано норвежским ученым. При этом в его основе лежали секретные данные, предположительно полученные из материалов, похищенных у правительства неназванного иностранного государства. Сам разработчик является сотрудником одной из государственных структур Норвегии.
Один из анонимных источников сообщил газете, что эффект воздействия этого прибора на норвежского исследователя имел отличия от стандартных зафиксированных случаев «гаванского синдрома». Существенная часть информации о тестировании устройства на территории Норвегии сохраняет гриф секретности, говорится в материале.
Гаванский синдром включает в себя ряд недомоганий, таких как головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом. Впервые он был зафиксирован в ноябре 2016 года у сотрудников посольств США и Канады в столице Кубы — Гаване. Хотя ЦРУ по итогам расследования пришло к выводу о том, что симптомы имели естественное происхождение, точная причина симптомов до сих пор вызывает споры.
По данным СМИ, США при захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро применили неизвестное оружие, похожее на мощную звуковую волну. Из-за этого у охранников Мадуро пошла кровь из глаз и носа.