WP: США изучили в Норвегии прибор, способный вызывать «гаванский синдром»

Гаванский синдром включает в себя ряд недомоганий, таких как головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом. Впервые он был зафиксирован в ноябре 2016 года у сотрудников посольств США и Канады в столице Кубы — Гаване. Хотя ЦРУ по итогам расследования пришло к выводу о том, что симптомы имели естественное происхождение, точная причина симптомов до сих пор вызывает споры.